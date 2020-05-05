國際財經

蘋果公司宣布，將於6月22日舉行年度開發商大會(WWDC)。

蘋果早於3月表明，因應新冠肺炎疫情擴散，今年WWDC只會以網上形式進行，不會有個人接觸的機會，但此前一直未公布舉行日期。

蘋果慣性利用WWDC大會公布新款iPhone、iPad、Mac、Apple Watch與Apple TV應用軟件，但今年情況可能不一樣，因為蘋果已經公布多款新產品，包括iPhone、iPad、MacBook與Apple TV。

去年，蘋果在WWDC只公布新款Mac電腦。