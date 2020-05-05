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歐股收市升逾2% 油氣股急彈超過6%

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歐洲股市周二收市大幅上揚，泛歐指數攀升2.15%，報335點，油氣股板塊急漲超過6%。投資者普遍憧憬新冠肺炎疫情緩和，多國陸續重啟經濟，加上油價急升兩成，都帶動歐美股市造好。

英國富時100指數收報5849點，上升1.66%或95點；德國DAX指數收報10729點，進賬2.51%或262點；法國CAC 40指數收報4483點，躍升2.40%或104點；意大利富時MIB指數收報17387點，上漲2.06%或351點；西班牙IBEX 35指數收報6747點，上揚1.11%或74點。

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