國際財經

歐洲股市中段持續造好，因各國正計劃逐步放寬封鎖措施，惟市場關注中美爭拗恐令全球經濟復甦步伐脫軌，抑制大市升幅。

截至本港時間下午6時01分，英國富時100指數報5815點，升61點或1.08%；德國DAX指數報10606點，漲139點或1.33%；法國CAC 40指數報4445點，升67點或1.54%；意大利富時MIB指數報17190點，漲154點或0.91%。

道指期貨暫報23780點，升209點。

全球多國地區開始逐步解封封鎖措施。其中，美國加州宣布，當地新冠肺炎疫情進入新階段，未來數天可望達到若干有利條件，周五起容許部分零售店鋪恢復營業。

德國總理默克爾據報與各州州長舉行電話會議，雙方同意進一步放寬防範新冠肺炎措施，各州將於下周一(11日)容許大型商場重啟業務，以及逐步讓各級學校復課，但學生不會每天上課，而是輪流上課。

不過，中美緊張關係的影響仍備受關注。繼美國總統特朗普此外威脅向中國加徵關稅以報復北京隱瞞疫情，美國媒體引述特朗普政府消息說，華府內部正傳閱一份草案，推動台灣重回世衞會議，以抗衡北京政府，及懲罰世衞在應對疫情時過分以中國為中心。

另外，英美今日會召開視像會議，開展貿易協商，這將是華府今年首個新的重大貿易談判。外電報道，英美談判最棘手的部分料為農產品，因英國強烈反對美國的基因改造農糧產品，以及獲抗菌處理的家禽類產品。

石油企業啟動減產為油價帶來利好、加上更多國家及地區宣布將開始重啟經濟活動，抵消中美或爆發貿易戰的憂慮，推動油價上漲。紐約原油期貨現時每桶報22.49美元，漲2.1美元或10.3%；倫敦布蘭特期油報29.33美元，升2.13美元或7.83%。