國際財經

馬來西亞央行下調隔夜政策利率50基點，至2厘。

大馬央行表示，全球控制疫情措施將很大程度拖累當地經濟活動，國內人員移動及商業相關限制令生產能力及支出受到抑壓。

央行稱，增長前景仍具有高度不確定性。今年上半年經濟情勢特別嚴峻，但將會有來自財政刺激的一些支撐。自3月以來，已經為國內金融市場提供約420億林吉特(753.48億港元)的額外流動資金。

大馬央行上次減息是在今年3月，該行當時減息25個基點，符合市場預期，以減輕新型冠狀病毒疫情對其經濟的影響。