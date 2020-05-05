國際財經

德國最大航運公司赫伯羅特(Hapag-Lloyd AG)指出，如果新冠病毒疫情導致的全球貿易低迷持續至今年底或更久，一些集裝箱航運公司可能會倒閉。

赫伯羅特行政總裁Rolf Habben Jansen接受《華爾街日報》訪問時表示，復甦的形式非常不確定，公司正在盡可能地削減成本，以彌補貨運量的不足，並保持充足的流動性。

他強調，過去一個月貨運量承受巨大壓力，預料未來數周情況持續，但希望從第三季開始，經濟會緩情而穩定地復甦，惟目前難以預測將是在7月還是9月。