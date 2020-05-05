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今日 12:43 國際財經

WeWork聯合創辦人諾伊曼起訴軟銀

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共享辦公室公司WeWork聯合創辦人兼前行政總裁諾伊曼(Adam Neumann)，指控日本軟銀集團(SoftBank)違反協議條款，提出起訴。

諾伊曼表示，軟銀放棄收購WeWork的決定是基於自身岌岌可危的財務狀況。該公司做決定前曾尋求更改要約收購的時間安排，但諾伊曼以及其他相關方面未予同意。

軟銀4月終止以不超過30億美元收購WeWork，指完成交易的條件在最後期限前沒有得到滿足。

作為導致諾伊曼退出WeWork董事會的協議的組成部分，諾伊曼有權向軟銀出售不超過9.7億美元的股票。

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