國際財經

全球主要租車巨擘Avis Budget公布，首季虧損較預期少，而因新冠肺炎疫情衝擊，4月及5月收入急挫近八成。

該公司披露，首季虧損1.58億美元，前一年度同期虧損為9100萬美元；每股經調整虧損為1.4美元，收入跌9%至18億美元，市場預期為每股虧損1.89美元與收入17.5億美元。

Avis預期，4至5月收入急挫後，6月情況將好轉，因為美國多州與部分歐洲國家開始放寬防疫措施。

該公司於首季末持有16億美元現金，2023年前沒有可觀債務到期。