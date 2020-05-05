國際財經

白宮貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)批評，中國隱瞞新型冠狀病毒疫情，令病毒遍布全球，是比中美經貿協議更重大的問題。

納瓦羅接受霍士新聞訪問時稱，中國囤積大量個人防護裝備，估計中方在各地採購了20億個口罩，要把醫療用品的生產線搬回美國。新冠病毒疫情暴露美國對中國的依賴。白宮快將推出一項行政命令，要求聯邦機構購買美國製造的醫療產品。此外，還需要採取進一步措施，包括放鬆管制，使製藥企業更容易在美國運營。

不過，報道引述多名相關企業領袖以及現任和前任官員表示反對。他們認為，採取行動限制進口可能會促使中國限制急需的N95口罩和其他保護設備的發貨。美國財長努欽和白宮國家經濟委員會主任庫德洛對擬議的行政令表示反對。

另外，美國總統特朗普早前警告會因病毒源頭向中國報復，華府正評估施加新的關稅，各部門正努力減少美國對中國生產的工業零部件的依賴。納瓦羅表示，美國電力基礎設施在零部件方面的安全風險也是一個問題。他讚揚特朗普上周五簽署的一項行政命令，稱該項命令將把購買美國貨的範圍擴展到電網。

他表示，作為美國經濟命脈的大型電力系統，現在面臨風險，因為其中的某些部件來自海外和外國敵對方，這些國家可能會利用硬件問題和軟件問題來傷害美國。