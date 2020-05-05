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世衞:蓬佩奧新冠病毒言論屬臆測 乏科學證據



美國國務卿蓬佩奧早前稱，有可觀證據顯示，新冠病毒來自中國武漢實驗室。世衞緊急服務主管Mike Ryan回應稱，蓬佩奧的觀點純屬臆測，世衞要求有科學證據，判斷病毒來源。

多國集資624億研製新冠肺炎疫苗 美國拒參與



歐盟、英國、日本、加拿大和沙地阿拉伯等國及機構，承諾共同籌集80億美元(624億港元)，用作研發及分銷新冠疫苗和藥品；美國拒絕參與。另外，美國FDA收緊病毒抗體檢測規管，試劑製造商10天內須提交證實檢測有效的數據。

美國加州新一輪重啟經濟 部分零售店恢復營業



美國加州州長稱，周五起容許部分零售店鋪重開；另外，南部州份多間車廠包括寶馬陸續恢復生產；郵輪集團嘉年華(Carnival)8月1日起恢復北美航線服務。紐約州長科莫稱，當地確診與死亡數字持續下降，疫情呈改善。Worldometer統計顯示，全球共確診364.04萬人，新增7.67萬；死亡25.18萬人；其中美國共確診121.12萬，新增2.3萬；死亡6.95萬，新增992人。

美股收市反覆靠穩 納指漲逾1%



美中就新冠病毒源頭問題掀爭端，特朗普警告向中國貿易報復，美股道指最多跌362點；但科技股帶動三大指數反覆轉漲，道指以近全日高位收市倒升26點；標指上揚0.42%；納指攀升1.23%。微軟和Netflix分別升2.4%和3.1%，亞馬遜、蘋果和Facebook的升幅都超過1%。埃克森美孚飆4%，雪佛龍反彈2.24%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國財政部第2季擬新發行3萬億美元國債，規模破紀錄。

￭ 美國商務部3月工廠訂單跌10.3%；耐用品訂單跌幅修訂後擴大至14.7%，

￭ 通用電氣(GE)航天業務GE Aviation今年裁員1.3萬，佔總僱員人數25%。

￭ 星巴克：計劃本周重啟美國85%的門市。

￭ 服裝品牌J.Crew宣布申請破產保護。

￭ 蘋果趁市場利率低，完成新一輪發債籌得85億美元。

￭ 加拿大航空首季蝕10.5億加元，警告或須三年盈利及運載力才恢復。

￭ 美元發揮避險作用，美滙指數尾段揚0.46%，報99.54；兌歐羅抽高0.69%；兌英鎊攀升0.42%。

￭ 紐約期金收市升0.7%，每盎斯報1713.3美元。

￭ 紐約期油初段跌8.74%，收市倒升3.1%；布蘭特期油升2.9%。

￭ 法、德、英國股市分別收跌4.24%、3.64%和0.16%。

金山雲赴美上市籌35億 小米擬認購



金山軟件(03888)分拆的金山雲向美國提交初步招股章程，預計發售2500萬股ADS，集資約4.52億美元(35.25億港元)；小米擬認購。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報23430點，較昨日恒指收市低水184點。

￭ ADR港股比例指數報23584點，較港收市低29點。

￭ 食環署:餐飲處所二輪資助計劃周二起接受申請。

￭ 領展(00823)料全年錄虧損淨額，惟可分派收入維持穩定。

￭ 恒大(03333)周一場內回購，涉資約1.06億元。

￭ 樂遊(01089)控股股東訂立售股備忘錄，或導致強制全面要約。

￭ 星宇(02346)主席持股遭強制出售，涉相當於已發行股本約16.6%。

￭ 德昌電機(00179)預期全年錄得虧損。

￭ 星美文化(02366)前身勤+緣創辦人梁鳳儀及丈夫黃宜弘否認挪用資產指控。

￭ 會德豐地產將軍澳日出康城第5期MALIBU加推10個單位，周六上午發售。

￭ 公務員事務局回覆傳媒稱，地政總署署長陳松青周二調任食衞局，屬職系正常安排。