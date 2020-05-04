國際財經

美中兩國就新冠肺炎病毒源頭問題掀起爭端，美國總統特朗普警告會向中國報復，相關消息繼續困擾全球市場，歐股周一向下，美股亦一度受壓，但在科技股造好帶動下，美股三大指數收市反覆轉漲，納指升幅超過1%。

道指最多跌362點，全日低見23361點；最終以靠近全日高位收市倒升26點或0.11%，報23749點；迪士尼投資評級被降，股價挫2.2%。標指漲0.42%，收報2842點；由於股神畢非德透露已沽清四大航企股份，拖累相關股份跌逾5.1%至7.7%。但科技股表現強勁，微軟和Netflix分別升2.45%和3.10%，亞馬遜、蘋果和Facebook的升幅都超過1%，帶挈納指逆勢升1.23%。油股埃克森美孚飆4%，為表現最強的道指成分股；雪佛龍都反彈2.24%。不過，30隻道指成分股仍有17隻滑落，雷神下挫3.70%，為表現最差的道指成分股；Caterpillar回吐2.85%，波音都下滑1.43%。

受到疫情影響，歐羅區製造業指數4月以歷來最快的速度收縮，推低歐洲股市，三大市場全部見紅，法股和德股齊跌約4%，英股在醫療保健股及能源股支持下，僅輕微回落0.16%。

亞洲方面，MSCI亞太指數(不計日本)跌2.54%，日本和泰國假期休市。

美元黃金呈強 油價倒升

美元發揮避險作用，周一廣泛上升。美滙指數尾段上揚0.46%，報99.54；美元兌歐羅抽高0.69%，報1.0905美元；兌英鎊攀升0.42%，報1.2441美元。美元兌日圓則回軟0.17%，報106.72日圓。紐約期金受惠避險意欲增加，收市升0.7%，每盎斯報1713.3美元。

由於多國放寬部分封鎖措施，市場預計全球石油需求未來幾周將從4月低位溫和回升，惟儲存設施不足的問題仍未解決。為了安撫投資者，美國財長努欽周一表示，特朗普政府正努力尋找更多儲存設施。

紐約期油初段跌8.74%，收市憧憬需求反彈而倒升3.1%，每桶報20.39美元；布蘭特期油升2.9%，收報27.2美元。

服裝品牌J.Crew申破產保護

美國商務部公布，3月工廠訂單下跌10.3%，耐用品訂單跌幅經修訂後從初值14.4%，擴大至14.7%，未來數月料續挫。

另外，曾獲美國前第一夫人米歇爾(Michelle Obama)青睞、今年2月退出香港實體零售市場的美國服裝品牌J.Crew，周一宣布申請破產保護；J.Crew在疫情爆發前已經面對債務和銷情疲弱的問題。