國際財經

美國聯儲局季度問卷調查結果顯示，首季新冠肺炎疫情肆虐期間，負責審批貸款的銀行職員收緊貸款標準。受訪者又表示，大中型商業客戶的貸款需求強烈，但小型企業客戶的貸款需求大致持平。

根據調查結果，無論是信用卡貸款、汽車貸款或其他消費者貸款，審批標準均向上調升。受訪者把收緊放貸標準與經濟前景不確定性或惡化、行業普遍情況及風險承受程度下滑等因素掛鈎。同時，受訪者普遍專注向現有客戶批出貸款，而減少向新客戶批出貸款。

有關季度調查的對象是67間美國的銀行，以及22間外資銀行在美國的分支。