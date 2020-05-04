國際財經

美國商務部周一公布，3月工廠訂單急挫10.3%，創1992年有紀錄以來最大單月跌幅，顯示新冠肺炎疫情對製造業的打擊巨大，分析員原本預期跌幅為9.7%。

2月工廠訂單向下修訂為下跌0.1%，早前公布的被值為沒有變動。

按年計算，3月工廠訂單則回落2.8%；未完成訂單減少2%，前一個月為微升0.1%；3月工廠存貨下降0.8%，前一個月為下跌0.4%；貨物付運減少5.2%，前一個月為回落0.3%。

製造業佔美國經濟活動11%，受到疫情蔓延拖累，分析預料未來數字仍會表現疲弱。