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今日 16:19 國際財經

現代汽車美國印度工廠本周將復工

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南韓現代汽車位於美國和印度的工廠，因應對新冠疫情而停運一個多月後，將於本周復工。

印度業界透露，現代汽車的工廠近期獲得當地政府批准，預計生產線將於本周重啟。印度政府日前決定將全國封鎖期限延長至5月17日，但允許農村地區、特別經貿區的部分工廠恢復運作。

現代汽車計劃5月6日在位於Irungattukkottai的工廠，重啟生產的準備工作，並強調會遵守當局制定的準則。

另外，位於美國阿拉巴馬州的現代汽車工廠和起亞汽車佐治亞工廠也將在當地時間4日重啟生產。

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