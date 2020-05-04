國際財經

環球各國新冠病毒疫情趨緩、各國開始計劃放寬封鎖政策，惟中美關係恐因疫情爭拗而再度惡化，或窒礙經濟復甦，打擊投資情緒，歐洲股市早段下滑。

截至本港時間下午3時43分，英國富時100指數報5734點，跌28點或0.49%；德國DAX指數報10511點，挫350點或3.23%；法國CAC 40指數報4400點，挫717點或3.75%；意大利富時MIB指數報17133點，挫557點或3.15%。

道指期貨暫報23401點，跌218點。

新型冠狀病毒疫情漸趨緩和，各國逐步重啟經濟活動。至於生化藥廠吉利德(Gilead Sciences)已經獲得食品及藥物管理局(FDA)批予緊急使用權(EUA)，其生產的藥物瑞德西韋(remdesivir)可用於治療新冠病毒。

不過，美國總統特朗普一再聲稱要為疫情追究責任，再次威脅要對中國徵收新關稅，認為中國防疫不力，導致而這場疫情大流行已導致全球經濟陷入停滯。他稱，提高對中國的關稅，是選擇之一，這將是對中國的「終極懲罰」。

另外，「股神」畢非德表示，相信美國經濟不會因新冠疫情而停止前進，沒有什麼可以阻擋美國，正如過去多次危機後都能恢復過來。但他認為，未來6至12個月存在很多不確定性，如疫情後續影響或夏天過後疫病重臨。短期市場很有可能向下調整。

投資專家預期，環球股市本周將面對考驗，關鍵在於開始重啟經濟活動的國家與美國州份，其新冠肺炎疫情會否再度惡化，導致經濟重啟的步伐停頓，勢必主導股市走勢。

美國鑽油井數量連跌7周，惟市場憂心全球石油氾濫情況可能持續，油價下跌。紐約原油期貨現時每桶報18.51美元，挫1.27美元或6.42%；倫敦布蘭特期油報26.1元，跌0.34美元或1.29%。