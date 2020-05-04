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澳洲上月招聘廣告少53% 跌幅歷來最大

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澳洲4月招聘廣告數量創下紀錄最大降幅，受累於嚴格的社交距離規定和企業關閉。

澳新銀行數據顯示，4月整體招聘廣告按月銳減53.1%。3月為下降10%。

4月，日均招聘廣告數量僅有6.38萬個，按年大減62.2%，也遠少於3月的13.61萬個。

澳洲3月失業率維持於5.2%，但當時封鎖舉措的衝擊尚未完全顯現。分析師擔憂，未來幾個月失業率可能暴增至10%，因多數經濟活動為了抗擊疫情而關閉。

另外，澳洲央行周二將舉行5月政策會議，外界普遍預期央行將按兵不動，以評估其最新寬鬆舉措效應。

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