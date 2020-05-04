澳洲4月招聘廣告數量創下紀錄最大降幅，受累於嚴格的社交距離規定和企業關閉。
澳新銀行數據顯示，4月整體招聘廣告按月銳減53.1%。3月為下降10%。
4月，日均招聘廣告數量僅有6.38萬個，按年大減62.2%，也遠少於3月的13.61萬個。
澳洲3月失業率維持於5.2%，但當時封鎖舉措的衝擊尚未完全顯現。分析師擔憂，未來幾個月失業率可能暴增至10%，因多數經濟活動為了抗擊疫情而關閉。
另外，澳洲央行周二將舉行5月政策會議，外界普遍預期央行將按兵不動，以評估其最新寬鬆舉措效應。
今日 12:47 國際財經
澳洲4月招聘廣告數量創下紀錄最大降幅，受累於嚴格的社交距離規定和企業關閉。
澳新銀行數據顯示，4月整體招聘廣告按月銳減53.1%。3月為下降10%。
4月，日均招聘廣告數量僅有6.38萬個，按年大減62.2%，也遠少於3月的13.61萬個。
澳洲3月失業率維持於5.2%，但當時封鎖舉措的衝擊尚未完全顯現。分析師擔憂，未來幾個月失業率可能暴增至10%，因多數經濟活動為了抗擊疫情而關閉。
另外，澳洲央行周二將舉行5月政策會議，外界普遍預期央行將按兵不動，以評估其最新寬鬆舉措效應。
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