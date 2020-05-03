國際財經

美國股市上周五回落，但無礙短期升勢。投資專家預期，美國股市升勢本周將面對考驗，關鍵在於開始重啟經濟活動的國家與美國州份，其新冠肺炎疫情會否再度惡化，勢必主導股市走勢。

標準普爾500指數自3月低位反彈，升幅已接近30%，主要是受惠於各國及央行推出大量刺激經濟措施，以及有些國家與美國州份將重啟經濟活動。

美國喬治亞州已經於上周開始重啟部分經濟活動，而得克薩斯與佛羅里達也公布重啟經濟時間表。至此，美國有22州準備10天內重啟經濟活動。根據Fundstrat統計，該等州份的本地生產總值相當於美國國內生產總值的38%。

SlateStone Wealth首席策略師Robert Pavlik相信，如果上述州份在重啟經濟活動後，換來的是確診人數上升，將是對股市的重大打擊，因為將導致經濟重啟的步伐停頓，而且日後再重啟步伐勢必很緩慢，進一步打擊V型反彈的機會，因為市場對於美國經濟會否出現V型反彈，仍然是半信半疑。

高盛相信，美國部分州份重啟經濟活動的時間是過於樂觀的。投資者除了關注美國州份重開外，也關注德國重啟經濟後的情況。

除了疫情數據外，消費者是否重返也是焦點。Cherry Lane Investments合夥人Rick Meckler表示，以中國放寬防疫後的經驗來看，消費者未必會很快重現。

另一個對華爾街股市的重要考驗，是美國周五公布的4月就業報告。市場估計，美國4月的非農業職位將減少2000萬個。

Allianz Global Investors美國市場策略師Mona Mahajan認為，除了整體數據外，投資者也看重個別州份的首次申領失業救濟人數。她相信，與經濟週期有較密切關係的行業，例如金融、工業、能源與原材料等，其龍頭股價變化將特別受到重啟經濟因素衝擊，如果有關股份本周表現呈強，便是反映資金開始流入，投資者對重啟經濟感到較有信心。

State Street Global Advisors首席策略師Michael Arone表示，銀行龍頭股將特別受到關注，因為該等企業將是經濟週期的指標，如果該類股份表現呈強，後市可看高一線。