國際財經

新浪科技報道，據《電訊報》報道未引述任何消息來源報導，亞馬遜在周日投標截止日期前，正在研究破產的衛星運營商OneWeb的資產。

據報導，亞馬遜將加入法國Eutelsat Communications SA和馬斯克SpaceX的行列。這些公司也在對OneWeb的資產做盡職調查。報道稱，競購方可以嘗試收購整家公司，至少有兩家公司對此有興趣，另外一種辦法是選擇性的收購資產。

OneWeb、亞馬遜、Eutelsat和SpaceX對《電訊報》不予置評。