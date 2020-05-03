熱門：

今日 17:01 國際財經

電訊報稱亞馬遜正研究OneWeb資產並可能發起競購

放大圖片

新浪科技報道，據《電訊報》報道未引述任何消息來源報導，亞馬遜在周日投標截止日期前，正在研究破產的衛星運營商OneWeb的資產。

據報導，亞馬遜將加入法國Eutelsat Communications SA和馬斯克SpaceX的行列。這些公司也在對OneWeb的資產做盡職調查。報道稱，競購方可以嘗試收購整家公司，至少有兩家公司對此有興趣，另外一種辦法是選擇性的收購資產。

OneWeb、亞馬遜、Eutelsat和SpaceX對《電訊報》不予置評。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads