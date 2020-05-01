國際財經

美國總統特朗普威脅對中國加徵關稅，作為懲罰內地在初期應對新冠肺炎疫情做法不當，投資者擔心中美貿易關係轉差，打擊市場氣氛，美股在5月首個交易日低開低走，道指尾段下試全日低位，一度滑落700點，收市仍插水超過600點；科技股表現差，亞馬遜業績疲弱，股價下挫超過7%。

特朗普威脅加徵中國關稅

道指收市報23723點，下挫622點或2.55%；尾段一度低見23645點，跌幅達到700點；標普500指數收市報2830點，跌81點或2.81%；納指收市報8604點，跌284點或3.20%。

個股方面，美國最大石油企業埃克森美孚(Exxon Mobil)公布今年首季業績，錄得虧損6.1億美元，每股虧損14美仙，去年同期錄得23.5億美元盈利，消息拖累股價跌7.10%；另一間能源巨企雪佛龍(Chevron)亦回落2.78%。亞馬遜首季利潤按年跌30.5%，遜預期；4月至6月的第二季度動用至少40億美元(312億港元)，應對新冠肺炎疫情的僱員防護工作，因此很可能是5年來首度錄得季度虧損，股價收市下滑7.60%。蘋果第二季業績收入輕微增長，利潤勝預期，股價反覆低收1.61%。電動車製造商特斯拉(Tesla)行政總裁馬斯克(Elon Musk)在Twitter表示，特斯拉股價太高，消息拖累股價收市下瀉10.3%。

特朗普表示，可能向中國加徵關稅，作為懲罰後者在初期應對新冠肺炎疫情做法不當。他重申，相信新冠病毒是來自武漢實驗室。特朗普指出，中國與美國簽訂貿易協議後，對方確實購入一定數量的美國產品，但因對方在疫情問題處理不當，貿易協議變得次要。

不過，《人民日報》發表文章稱，針對美國某些人放言用各種手段懲罰中國，透露出無賴嘴臉，充滿了濃濃的敲詐乃至訛詐意味。文章稱，這番荒唐的言詞，嚇唬不了中國，原因再簡單不過，這種說法既不符合情理，也不符合倫理，還不符合法理，恐怕他們自己也不太會相信能得逞。

數據方面，美國4月Markit製造業PMI終值降至36.1，創2009年3月份以來新低，連續第二個月萎縮。美國供應管理協會(ISM)則公布，4月製造業指數41.5，預期為35。

OPEC+啟動減產 紐油續漲

歐洲股市方面，英國富時100指數報5763點，跌138點或2.34%。德國、法國及意大利周五休市。

美元先跌後回穩，ICE美滙指數尾段微升0.03%，報99.04；兌日圓下滑0.28%，報106.88日圓。歐羅及英鎊兌美元分別抽高0.21%和回落0.75%，報1.0977和1.2499美元。

紐約期金低位反彈，收市回升0.4%，每盎斯報1700.9美元。

石油出口國組織與盟國(合稱OPEC+)最大規模減產行動正式啟動，國際油價個別發展。紐約6月期油收市升94美仙或5%，每桶報19.78美元，兩日累計升幅達52%，單周漲幅為16.8%，但4月仍然倒退8%，今年初以來的跌幅高達68%。倫敦布蘭特7月期油收市跌4美仙或0.2%，每桶報26.44美元，本周累計升6.6%。

(內容更新中)