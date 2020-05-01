國際財經

美國電動車製造商特斯拉(Tesla)行政總裁馬斯克(Elon Musk)於Twitter貼文，表示公司股價過高。受利淡消息拖累，特斯拉周五股價急挫，跌幅一度達到12%。

特斯拉日前公布首季業績，表現令市場感到驚喜，近日股價上揚。馬斯克的帖文曝光前，特斯拉股價最高報772.77美元，帖文曝光後，股價顯著回落，盤中暫時低見683.04美元，跌幅達到12.64%。

馬斯克過往經常在社交媒體發表帖文，曾經由於不恰當的帖文內容而遭美國證交會(SEC)起訴。SEC拒絕就馬斯克的最新帖文加以評論。