國際財經

美國總統特朗普威脅對中國加徵關稅，作為懲罰內地在初期應對新冠肺炎疫情做法不當，投資者擔心中美貿易關係轉差，打擊市場氣氛，美股在5月首個交易日低開低走，道指中段續試盤中低位，下滑超過600點，與標指的跌幅都超過2%；科技股表現差，特斯拉股價滑落逾11%，納指下挫超過3%。

截至本港時間凌晨約零時零分，道指報23740點，挫605點或2.49%；標普500指數報2828點，跌83點或2.87%；納指報8598點，跌290點或3.27%。個股方面，美國最大石油企業埃克森美孚(Exxon Mobil)公布今年首季業績，錄得虧損6.1億美元，每股虧損14美仙，該公司去年同期錄得23.5億美元盈利，消息拖累股價跌5.92%；另一間能源巨企雪佛龍(Chevron)亦下跌4.62%。

亞馬遜首季利潤按年跌30.5%，遜預期；4月至6月的第二季度動用至少40億美元(312億港元)，應對新冠肺炎疫情的僱員防護工作，因此很可能是5年來首度錄得季度虧損，股價最新下挫7.81%。蘋果第二季業績收入輕微增長，利潤勝預期，股價反覆回落0.52%。電動車製造商特斯拉(Tesla)行政總裁馬斯克(Elon Musk)在Twitter表示：「特斯拉股價太高了。」特斯拉顯著受壓，最新跌逾11%。

特朗普威脅加徵中國關稅

特朗普表示，可能向中國加徵關稅，作為懲罰後者在初期應對新冠肺炎疫情做法不當。他重申，相信新冠病毒是來自武漢實驗室。特朗普指出，中國與美國簽訂貿易協議後，對方確實購入一定數量的美國產品，但因對方在疫情問題處理不當，貿易協議變得次要。

不過，《人民日報》發表文章稱，針對美國某些人放言用各種手段懲罰中國，透露出無賴嘴臉，充滿了濃濃的敲詐乃至訛詐意味。文章稱，這番荒唐的言詞，嚇唬不了中國，原因再簡單不過，這種說法既不符合情理，也不符合倫理，還不符合法理，恐怕他們自己也不太會相信能得逞。

數據方面，美國4月Markit製造業PMI終值降至36.1，創2009年3月份以來新低，連續第二個月萎縮。美國供應管理協會(ISM)則公布，4月製造業指數41.5，預期為35。

埃克森美孚業績虧損 油股受壓

歐洲股市方面，英國富時100指數報5763點，跌138點或2.34%。德國、法國及意大利周五休市。

美元偏軟，ICE美滙指數回吐0.09%，報98.93；兌日圓下滑0.37%，報106.77日圓。歐羅及英鎊兌美元分別抽高0.37%和0.70%。

紐約期金低位反彈，現時回升0.74%，每盎斯報1706.7美元。

國際油價表現反覆，最新個別發展，紐約期油報每桶18.9美元，回升0.32%，盤中暫時低位和高位分別報18.07及20.48美元。倫敦布蘭特期油回吐1.81%，報26美元，盤中暫時低位和高位分別報25.76及27.88美元。