國際財經

新型冠狀病毒肺炎肆虐歐洲，其中西班牙政府預測，當地今年經濟會收縮9.2%，失業率亦會飆升至19%。

不過，經濟部長卡爾維諾(Nadia Calvino)指出，到2021年西班牙經濟會大幅反彈，預期會增長6.8%。

西班牙早前已公布，當地首季經濟收縮5.2%，是繼2013年當地債務危機以來，首次錄得收縮。

西班牙仍是歐洲新冠肺炎確診個案最多的國家，目前仍然維持緊急狀態。據約翰霍普金斯大學數據顯示，當地累計確診個案增至逾21.3萬宗；死亡個案則超過2.4萬宗。