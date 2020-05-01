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今日 10:56 國際財經

亞馬遜首季業績勝預期 擬耗盡次季利潤作防疫開支

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亞馬遜預期，4至6月的第二季度動用至少40億美元(312億美元)，應對新冠肺炎疫情的僱員防護工作，因此很可能是5年來首度錄得季度虧損。

該公司公布，首季利潤按年跌30.5%至25億美元；每股經調整盈利為5.01美元，優於預期的6.25美元；收入升26%至754.5億美元，同樣較預期的736億美元佳。雲服務AWS收入升33%至102.2億美元，少於預期的103.3億美元；廣告及其他收入升44%至39億美元。

不過，最令市場驚奇的是公司的防疫費用預告。該公司表示，第二季的營運利潤原先估計可達40億美元，但為了保障17.5萬員工在疫情期間開工的個人健康，因而預備把有關利潤全數用作應對防疫之用，所以第二季營運業績將介乎虧損15億美元至獲利15億美元。集團預期，第二季收入將介乎750至810億美元。

該公司財務總監Brian Olsavsky披露，今年單是用作病毒檢測的開支預計便達10億美元，因為集團擬自設化驗室，對前線僱員進行檢測。另外，相關開支包括提高僱員薪酬、增加個人保護物資，以及採取更嚴格的廠房清潔標準。

亞馬遜主席貝索斯發表聲明，表示疫情是亞馬遜業務前所未見的危機，但將反映出集團最強大的適應性與耐力。

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