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今日 09:49 國際財經

蘋果上季收入微升 庫克指本季情況難料

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蘋果公布截至3月底止第二季業績，收入輕微增長，利潤勝預期。集團行政總裁庫克認為，本季業務不明朗，但是長遠樂觀。

該公司公布，上季每股經調整盈利為2.55美元，優於預期的2.26美元；總收入升0.5%至583億美元，同樣較預期的545.4億美元佳。集團沒有公布第三季業績預測，但繼續其股份回購安排。

庫克接受CNBC訪問時表示，2月業務顯著下滑，但3月開始反彈，4月的回升勢頭更強烈，因此對於業績前景感到樂觀。他認為，未來60天的情況難以估計，因本季度將是前所未見的，但對長遠前景抱有很大信心。

庫克接受路透訪問則稱，問題在於全球多國的居家令措施何時結束，而蘋果難以擺脫整體經濟大氣候的衝擊。

個別業務方面，iPhone上季收入跌7%至289.6億美元，優於預期的284億美元；服務收入則升16%至133.4億美元，優於預期的129億美元。

蘋果財務總監Luca Maestri相信，iPhone本季收入跌幅將高於上季；iPad與Mac收入則可能錄得按季升幅。庫克指，Apple TV+表現良好，有助iPad與Mac有較佳增長。

該公司截至3月底止手頭現金為1928億美元，略低於前一季末的2071億美元。

另外，庫克披露，中國網上與實體店3月銷售創紀錄新高，網上銷售增長令人驚奇。該公司中國業務上季收入為94.6億美元，按年減少10億美元。

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