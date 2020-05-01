國際財經

美國經濟數據欠佳，以及藍籌業績消息個別發展，獲利回吐壓力升溫，華爾街股市下跌。道瓊斯工業平均指數與標準普爾500指數的4月升幅，仍然是33年來最佳。

道指收市跌288點或1.2%，報24345。標指跌27點或0.9%，收市報2912。納斯特綜合指數收市跌25點或0.3%，報8889。

累計4月，標指升12.7%，逆轉前一月跌勢，是1987年1月以來最佳。道指升11.1%，同樣創下33年來最佳單月升幅。納指升15.5%，是2000年1月以來最佳。

較早時，美國勞工部公布上周首次申領失業救濟人數降至384萬人，但累計6周的總數突破3000萬。另美國3 月消費開支按年跌7.5%。數據對於美國股市帶來壓力。

標普11個類別內，除了必須消費品類與通訊類外全部下滑，銀行股表現最差。美國銀行跌3%，花旗挫3.4%，摩根大通回落2.2%。

科技龍頭逆市造好。Facebook前一天公布業績時表示，4月廣告情況回穩，股價升5%。收市後公布財報的亞馬遜升1.9%，蘋果升2.2%。

美國航空首季錄虧損，股價跌4.9%。

美元滙價偏軟。ICE美滙指數跌0.5%至98.99。此前，歐洲央行公布議息結果，維持利率不變，以及擴大購債力度。美滙指數曾升至99.73。