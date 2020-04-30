國際財經

美國聯儲局承諾採取一切手段助經濟回復正軌，惟市場關注歐洲央行稍後將公布議息結果，歐洲股市中段個別發展。

截至本港時間傍晚6時26分，英國富時100指數報6086點，跌28點或0.47%；德國DAX指數報11120點，升12點或0.12%；法國CAC 40指數報4680點，升9點或0.2%；意大利富時MIB指數報18013點，跌53點或0.3%。

道指期貨暫報24657點，升91點。

聯儲局宣布維持利率不變，稱將會採取一切手段，幫助受到新冠肺炎疫情打擊的經濟回復正軌，承諾將利率維持在接近零的低水平，直至經濟擺脫疫情的影響。主席鮑威爾表示，假若要令美國經濟回復強勁增長，聯儲局就須要採取更多刺激措施。在有需要的情況下，聯儲局會繼續購買更多國債，以及資產抵押證券。

數據方面，歐羅區第一季國內生產總值(GDP)初值按季下滑3.8%，為有紀錄以來最差，預期為跌3.5%；按年下滑3.3%，預期為跌3.1%。歐羅區4月消費物價調和指數(HICP)初值按年上升0.4%，預期為上升0.1%。歐羅區3月失業率為7.4%，低於預期的7.7%。

另外，法國第一季國內生產總值(GDP)按季萎縮5.8%，是當地戰後錄得的最大季度萎縮，預期為下跌4%；按年下降5.4%，預期為下降3.6%。

油價向好，紐約原油期貨現時每桶報17.45美元，2.39美元或17.45%；倫敦布蘭特期油報26.49美元，漲2.26美元或9.24%。