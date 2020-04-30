國際財經

應對肺疫現曙光、各國開始計劃放寬封鎖政策，加上聯儲局承諾採取一切手段，幫助經濟回復正軌，投資者風險胃納升高，歐洲股市早段個別發展，紐約油價漲逾11%。

截至本港時間下午3時39分，英國富時100指數報6105點，跌10點或0.17%；德國DAX指數報11138點，升30點或0.28%；法國CAC 40指數報4695點，升24點或0.53%；意大利富時MIB指數報18040點，跌26點或0.15%。

道指期貨暫報24587點，升21點。

美國聯邦儲備局一連兩日議息會議後，宣布維持利率不變，稱將會採取一切手段，幫助受到新冠肺炎疫情打擊的經濟回復正軌。同時，承諾將利率維持在接近零的低水平，直至經濟擺脫疫情的影響，並回復正常軌道，達致全面就業以及物價穩定。

聯儲局主席鮑威爾表示，假若要令美國經濟回復強勁增長，聯儲局就須要採取更多刺激措施。在有需要的情況下，聯儲局會繼續購買更多國債，以及資產抵押證券。

另外，藥廠吉利德(Gilead Sciences)披露，美國國家過敏和傳染病研究所臨床試驗抗病毒藥物瑞德西韋後，對治療新冠病毒取得「正面數據」(positive data)。白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)稱，這對經濟有正面影響。他補充，以流動性及現金去協助經濟的政策階段即將完結，長遠需要新政策去支持經濟。

美國上周原油庫存增幅低於預期，推動油價向好。紐約原油期貨現時每桶報16.78美元，漲1.72美元或11.42%；倫敦布蘭特期油報24.11美元，漲1.57美元或6.97%。