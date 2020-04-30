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今日 08:41 國際財經

馬斯克再轟居家令不當 指做法「法西斯」

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美國電動車製造商特斯拉(Tesla)行政總裁馬斯克(Elon Musk)繼續炮轟大部分州政府推行的居家令措施，表示有關做法是法西斯主義的，不民主的。

馬斯克日前於Twitter帖文，首度發表有關言論。特斯拉的加州裝配廠，因當地實施居家令措施，於3月底開始停工。有關措施將持續至5月底。特斯拉在業績財務報告內表示，如果不是因為停產，首季交付量將創下紀錄新高。

馬斯克周三於特斯拉業績發布會上又批評上述做法不民主，違反民眾自由。馬斯克認為，不單只是特斯拉受損，其他公司也受害，部分企業可能難以維生。

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