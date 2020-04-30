國際財經

電子商貿平台EBay公布，首季來自持續營運業務利潤按年跌6%至4.85億美元；每股經調整盈利為77美仙，淨收入按年跌1.6%至23.7億美元；分析員預測值是70美仙與23.2億美元。

消息公布後，EBay股價在市後交易時段跌1%。

EBay指出，平台第三方貨品售銷在3月份的表現有所改善，4月份也持續好轉，但分類廣告業務表現欠佳。集團決定派發股息16美仙。

EBay預期，次季每股經調整盈利介乎73至80美仙；淨收入預料介乎23.8億至24.8億美元。