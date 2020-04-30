國際財經

歐洲股市周三顯著造好，泛歐指數Stoxx 600收市報347點，上揚1.75%。美國藥廠吉利德(Gilead Sciences)披露，治療新冠病毒的試驗藥物瑞德西韋(Remdesivir)，其臨床試驗達到主要評估指標，市場對首款特效藥可能出現抱持憧憬，支持歐美股市向上。

歐洲銀行股成為市場關注焦點，德意志銀行首季稅後利潤大降67%，但投資銀行部門收入按年增長18%，股價仍抽高約12%；渣打(02888)首季信貸減值按年大增逾11倍，拖累首季列賬基準稅前盈利按年跌28.6%，但盈利表現仍略勝預期，在倫敦股價收報435便士，折合約41.9港元，較本港收市價高5.8%。巴克萊銀行為疫情作出21億英鎊壞賬撥備，按年激增3.7倍；首季稅前盈利下滑38%，較市場預期差，純利則倒退42%，但投行業務表現強勁，股價照攀升近15%。

英國富時100指數收報6115點，進賬2.63%或156點；德國DAX指數收報11107點，抽高2.89%或312點；法國CAC 40指數收報4671點，回升2.22%或101點；意大利富時MIB指數收報18067點，躍升2.21%或390點；西班牙IBEX 35指數收報7055點，反彈3.21%或219點。