國際財經

治療新冠病毒的試驗藥物瑞德西韋(Remdesivir)，其臨床試驗達到主要評估指標，市場對首款特效藥可能出現抱持憧憬；加上美國聯儲局議息後稱，承諾長期維持接近零利率，以及油價大幅反彈，支持美股周三造好，道指收市飆逾500點，盤中一度抽高超過600點。

美國新冠肺炎疫情嚴峻，重擊當地經濟，商務部公布首季國內生產總值(GDP)初值，按季收縮4.8%，遠差過市場預期的跌4%，為金融海嘯以來最壞。聯儲局亦在GDP數據公布後結束一連兩天會議，經過3月份連續兩次緊急開會決定減息後，今次是按原訂日程召開議息會議，宣布維持聯邦基金利率於0至0.25厘不變，符合市場預期，同時預告維持接近零息直至有信心經濟能抵受近期疫情的考驗，並走上實現就業和通脹目標的軌道。

議息結果公布後，道指升勢稍為收窄；美市初段，因治療新冠肺炎的藥物傳來正面消息，道指一度飆663點，全日高見24764點。

經濟短期受疫情重創

聯儲局在議息聲明中表示，新冠疫情在美國及全球各地造成巨大的人道及經濟難關，防病毒及保護公眾健康的措施令經濟活動停頓，職位流失，需求減少及油價嚴重下滑，亦令消費物價通脹受拖累。經濟活動受干預，嚴重影響金融狀況，損害美國家庭及商業的信貸流動。

聯儲局認為持續的公共衞生危機會嚴重影響近期經濟活動、就業及通脹率，因此決定將聯邦基金利率目標區間維持在0至0.25厘，預計將維持該目標，直至確信美國經濟可抵受近期事件的考驗。

聯邦公開市場委員會連續兩天舉行視像會議，並於本港時間周四凌晨2時發表議息聲明。主席鮑威爾隨後召開視像記者會，表示要使經濟重納強勁復甦軌道，局方可能仍需推出更多刺激措施，亦承諾在有需要情況下，購買更多國債及按揭抵押證券。

事實上，聯儲局已於3月2日和3月15日召開緊急會議，分別宣布減息半厘及1厘，令利率重返零息水平。聯儲局之後啟動無限量寬(QE)措施，支持信貸市場運作。

美國首季GDP初值為金融海嘯以來最差，但藥廠吉利德(Gilead Sciences)披露，美國國家過敏和傳染病研究所臨床試驗抗病毒藥物瑞德西韋後，對治療新冠病毒取得「正面數據」(positive data)，帶動吉利德股價收市漲5.68%；另外，科技巨擘Google母公司Alphabet公布好過市場預期的銷售數字，股價飆8.89%。

肺疫藥傳喜訊 道指曾飆663

消息支持美股三大指數在議息結果發布前造好，道指最多上揚2.75%；標指重上2900關，一度勁升3.19%；納指更曾大漲4.06%。議息聲明公布後，美股升勢略收歛，道指收市仍漲532點或2.21%，報24633點。標指及納指分別升2.66%及3.57%，收報2939點和8914點；追蹤小型企業表現的羅素2000指數，抽高4.8%，收報1360點。金融股及科技股帶領升勢，美國運通股價上揚8.99%，為表現最強的道指成分股，VISA都抽高6.15%。英特爾和微軟分別攀升5.19%和4.49%。

歐股亦跟隨向上，英法德三大市場分別升2.63%、2.22%及2.89%。亞洲股市普遍揚升，日股周三休市。

白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)周三提到，有關瑞德西韋臨床報告，對經濟有正面影響。他補充，以流動性及現金去協助經濟的政策階段即將完結，長遠需要新政策去支持經濟。

治療肺疫現曙光，加上各國開始計劃放寬封鎖政策，推高投資者的風險胃納，避險資產受壓，而美國經濟收縮亦拖累美滙指數逼近兩周新低，尾段低見99.49，跌0.38%。歐羅兌美元報1.0881，升0.54%；商品相關貨幣如澳元呈強，澳元兌0.6554美元，升0.97%。紐約期金反覆偏軟，收市跌0.5%，每盎斯報1713.4美元。

油價周三又炒上，主要由於美國石油協會(API)公布，原油庫存截至上周五增加1000萬桶，總數達5.1億桶，少過市預期的增加1060萬桶，支持紐約期油最多曾反彈35.98%，美市收市升幅收窄至22%，每桶報15.06美元；布蘭特期油收市升10.2%，每桶報22.54美元。