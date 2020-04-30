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今日 03:43 國際財經

特朗普據報晤多間企業高管 談重啟經濟

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美國媒體CNBC報道，總統特朗普與永利度假村、希爾頓酒店、豐田北美公司與Waffle House餐廳等多間企業負責人，周三將會面，討論重啟經濟活動議題。

豐田發言人據報確認有關會面，表示豐田計劃在5月重啟北美廠房運作，因此獲邀到白宮，與其他企業主管一起討論重啟生產活動。

希爾頓酒店發言人稱，該公司代表將於周三前往白宮。Waffle House發言人未回應傳媒相關查詢。

永利發言人較早時接受媒體查詢表示，在確定客戶與僱員健康沒有風險的情況下，計劃在國殤紀念日的周末重啟業務。

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