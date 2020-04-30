國際財經

美國聯儲局議息後，美股稍為收窄升勢，道指由稍早時上揚超過600點，升幅縮窄至不足500點。

截至本港時間凌晨約2時14分，道指報24589點，升487點或2.02%；儲局議息前，道指盤中曾高見24764點，升幅達到663點。標普500指數現報2932點，升69點或2.43%；納指報8881點，升274點或3.18%。科技股表現強勁，Alphabet上季總收入升13%，勝預期，現時股價反彈9.34%，Facebook躍升6.51%，英特爾漲4.49%，蘋果與微軟分別抽高3.19%和3.58%。

聯儲局宣布維持利率不變，會後聲明承認，新冠肺炎疫情短期內嚴重拖累美國經濟、就業以及通脹表現，中期而言為經濟帶來重大風險。局方承諾將利率維持在接近零的低水平，直至經濟擺脫疫情的影響，並回復正常軌道，達致全面就業以及物價穩定。

儲局:疫情短中期嚴重拖累經齊

美國第一季國內生產總值(GDP)環比年率初值下跌4.8%，為2008年以來最大跌幅，預期為下滑4%，標誌着經濟開始衰退。不過，瑞德西韋(Remdesivir)治療新型冠狀病毒的臨床試驗已達到主要評估指標，加上油價急速反彈，帶動美股上漲，道指高開高走。

吉利德科學發布聲明稱，該公司治療新冠病毒的試驗藥物瑞德西韋幫助患者，較僅接受常規護理得到更快的康復。消息刺激市場對首種新冠特效藥可能出現的希望，吉利德股價上漲6.7%。

美國國家過敏症和傳染病研究所主任福西(Anthony Fauci)形容，瑞德西韋在治療新冠病毒方面展現「十分良好的消息」。研究所進行了一項試驗，研究使用瑞德西韋的患者是否能比不用的患者更快康復，有關細節稍後發布。目前有多項關於瑞德西韋的試驗正在進行，該藥物對患者的幫助程度還有待觀察。

美元跌幅擴大 油價收窄升勢

聯儲局公布議息結果後，美元滙價擴大跌幅，ICE美滙指數最新回落0.31%，報99.56；兌日圓下滑0.26%，報106.59。歐羅反彈0.52%，報1.0877美元；英鎊都回升0.31%，報1.2464美元。

金價續偏軟，紐約6月期金收市回吐0.5%，每盎斯報1713.4美元，盤中曾低見1708.2美元，儲局議息結果公布後，期金在電子交易時段暫報1715.1美元。

油價急升但升勢收窄，紐約6月期油最新上漲24.31%，每桶報15.34美元，盤中暫時高位觸及16.78美元，升幅高達35.98%。倫敦布蘭特6月期油現時上揚10.85%，報22.68美元，曾高見23.88美元。