國際財經

美國聯邦儲備局結束一連兩日議息會議，宣布維持利率不變。會後聲明表示，聯儲局將會採取一切手段，幫助受到新冠肺炎疫情打擊的經濟回復正軌。

聯儲局在本港時間周四凌晨2時公布，將聯邦基金指標利率維持在零至0.25%區間。

聯儲局承認，疫情短期內嚴重拖累美國經濟、就業以及通脹表現，中期而言為經濟帶來重大風險。局方承諾將利率維持在接近零的低水平，直至經濟擺脫疫情的影響，並回復正常軌道，達致全面就業以及物價穩定。

聯儲局本次議息會後聲明內容，與3月同類聲明一致，結果與市場預期相符。