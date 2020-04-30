熱門：

今日 02:06 國際財經

聯儲局承諾採取一切手段 幫助經濟回復正軌

放大圖片

美國聯邦儲備局結束一連兩日議息會議，宣布維持利率不變。會後聲明表示，聯儲局將會採取一切手段，幫助受到新冠肺炎疫情打擊的經濟回復正軌。

聯儲局在本港時間周四凌晨2時公布，將聯邦基金指標利率維持在零至0.25%區間。

聯儲局承認，疫情短期內嚴重拖累美國經濟、就業以及通脹表現，中期而言為經濟帶來重大風險。局方承諾將利率維持在接近零的低水平，直至經濟擺脫疫情的影響，並回復正常軌道，達致全面就業以及物價穩定。

聯儲局本次議息會後聲明內容，與3月同類聲明一致，結果與市場預期相符。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads