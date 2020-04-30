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道指漲逾600點 Alphabet波音帶領升勢

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瑞德西韋(Remdesivir)治療新型冠狀病毒的臨床試驗已達到主要評估指標，加上油價急速反彈，帶動美股上漲，道指高開高走，中段升幅擴大至逾600點或2%，標指升幅接近3%，納指更抽高超過3.5%，谷歌母公司Alphabet業績後股價抽高逾8%，與波音一起帶領升勢。

截至本港時間凌晨約零時39分，道指報24709點，升608點或2.52%；標普500指數報2947點，升83點或2.93%；納指報8911點，升303點或3.52%。波音股價揚升9.42%，暫時為表現最強的道指成分股，陶氏都攀升4.60%。科技股表現強勁，Alphabet上季總收入升13%，勝預期，現時股價反彈8.76%，Facebook躍升6.54%，英特爾漲5.36%，蘋果與微軟分別抽高3.22%和3.70%。

瑞德西韋試驗達標

美國第一季國內生產總值(GDP)環比年率初值下跌4.8%，為2008年以來最大跌幅，預期為下滑4%，標誌着經濟開始衰退。

不過，吉利德科學發布聲明稱，該公司治療新冠病毒的試驗藥物瑞德西韋幫助患者，較僅接受常規護理得到更快的康復。消息刺激市場對首種新冠特效藥可能出現的希望，吉利德股價上漲5%。

美國國家過敏症和傳染病研究所主任福西(Anthony Fauci)形容，瑞德西韋在治療新冠病毒方面展現「十分良好的消息」。研究所進行了一項試驗，研究使用瑞德西韋的患者是否能比不用的患者更快康復，有關細節稍後發布。目前有多項關於瑞德西韋的試驗正在進行，該藥物對患者的幫助程度還有待觀察。

觀望聯儲局議息結果

聯儲局將於本港時間周四凌晨公布議息結果，投資者關注會後議息聲明，從中了解當局對經濟前景的看法。

美元滙價偏軟，ICE美滙指數回落0.15%，報99.72；兌日圓下滑0.18%，報106.68。歐羅反彈0.29%，報1.0852美元。

金價續偏軟，紐約6月期金最新回吐0.49%，每盎斯報1713.7美元，盤中曾低見1708.2美元。

油價急升，紐約6月期油最新上漲29.66%，每桶報16美元，盤中暫時高位觸及16.78美元，升幅高達35.98%。倫敦布蘭特6月期油上揚10.36%，報22.58美元，曾高見23.88美元。

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