國際財經 即巿股評

經歷第一季全球股市暴跌後，4月終於顯著反彈，恒指連跌三個月後，4月埋單終彈過千點，美股本月仲有兩日市，暫時道指4月升一成；標普五百及納指分別升10.8%和11.1%，金價按執筆時的1708美元計，本月暫升8.3%。

油價4月跳水，但咪以為石油股會仆直，4月標普500指數頭四大升幅成分股，竟然與石油相關，包括Apache Corp、Devon Energy、Marathon Oil及Diamondback Energy，累飆1.55倍、58.8%、51.7%和45%。

航空股就是包尾大熱，標普最差成分是西北航空及達美，暫時全月跌16.6%和14.7%，至於波音、聯合航空及美國航空暫分別跌12%、11.8%和7.6%。本港代表國泰(00293)，原來跑贏美國同業，本月累升一成。

港股休戰到下周一，但要密切留意今晚兩個重要消息，首先今晚美國會公布首季GDP數據，市場分歧勁大，中位數是跌4%，大摩估計跌3.4%，美銀、高盛及摩通分別估跌7%、9%和9.9%，最奇怪是最近降香港信貸評級的惠譽，竟然估會有0.6%增長，都咪話唔騎呢！

重頭戲是聯儲局議息結果，現時最值得關注白鴿局會唔會走向負利率，上周曾任明尼阿波利斯聯準銀行總裁Narayana Kocherlakota，突然放風建議聯儲局實行負利率，若果鮑威爾暗示會實行，金價及比特幣勢必會異動。

後市方面與周一分析無變，即應要趁股市高位減倉，尤其聯儲局自今年狂印下，美國垃圾債息率與十年債息息差依然高企(圖)，在過往每次息差擴大下，標普都跌到七彩，最弊是最近息差回落後又再度有回升跡象，五月睇來又喺Sell In May！

編按:作者尹德政(Ricky)，醉心投資美股近十載，最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖，每逢周一、三在「信報網站」及「港股360」撰文。

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