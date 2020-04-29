國際財經

國際航空運輸協會(IATA)表示，3月份全球航空貨運數據顯示，全球航空貨運運力嚴重不足。

IATA稱，貨運運力不足具體表現在3個方面，包括3月份全球航空貨運需求按年下跌15.2%、貨運運力跌22.7%，以及國際市場佔航空貨運市場總量的87%，而國際航空貨運運力按年萎縮43.7%。

IATA總幹事Alexandre de Juniac說，現有運力無法滿足航空貨運需求。3月份貨運量按年下降15%以上，但運力下降近23%，必須迅速解決這個問題，讓重要物資到達最需要的地方。