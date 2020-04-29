國際財經

新加坡第一季失業率升至逾10年高，政府警告表示，由於新冠疫情，就業市場狀況可能進一步惡化。

新加坡人力部公布，整體失業率從前一季的2.3%上升至2.4%，創下自2009年金融危機以來最高。

剔除外籍家庭傭工後的總就業人口下降1.99萬，季度降幅為2003年非典疫情以來最大。就業人口減少是因為製造業、服務業和建築業等領域聘僱外籍員工人數大幅減少。

第一季總裁員人數從前一季的2670上升至3000人，但遠低於2009年第一季創下的高位1.2萬人。