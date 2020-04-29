國際財經

美國聯儲局將公布議息結果，投資者關注會否推出新的抗疫措施，歐洲股市早段個別發展；紐油彈逾14%。

截至本港時間下午3時41分，英國富時100指數報5971點，升13點或0.22%；德國DAX指數報10794點，跌不足1點或0.01%；法國CAC 40指數報4566點，跌3點或0.08%；意大利富時MIB指數報17679點，升2點或0.01%。

道指期貨暫報24164點，升119點。

美國經濟有望先挫後反彈，財長努欽認為，隨着美國部分州份開始重啟經濟活動，受到新冠肺炎疫情重創的經濟或於第二季有所回升，預期第三季將會強力反彈。不過，聯儲局前主席格林斯平預期，雖然經濟於第三季可能有強勁反彈，但第四季及其後的表現則令人憂慮。白宮高級經濟顧問哈塞特(Kevin Hassett)則表示，短期內，失業率與國內生產總值(GDP)將有顯著負面衝擊。

聯儲局即將公布議息結果，市場預期聯儲局官員在議息會議上仍會討論更多救市措施，投資者也希望了解當局對經濟前景的看法。

美國原油庫存增長低於預期，而且隨着歐洲部分國家和美國一些城市放鬆疫情封鎖舉措，對石油需求增長的預期升溫，油價反彈。紐約原油期貨扭轉上日跌勢，現時每桶報14.08美元，彈1.74美元或14.1%；倫敦布蘭特期油報21.41美元，漲0.95美元或4.64%。

能源資訊局周三公布的官方原油庫存將上升980萬桶，汽油與精煉油庫存分別增加290萬桶與430萬桶。