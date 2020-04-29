國際財經

新型冠狀病毒疫情在美國未見消散跡象，但美國總統特朗普簽署行政令，要求肉類加工廠在疫情期間維持生產。

新冠病毒疫情目前已迫使美國肉類加工廠關閉，特朗普表示，停產對於全國肉類和家禽供應鏈的繼續運轉構成威脅，並在國家緊急狀態期間破壞重要的基礎設施。

他周二動用《國防生產法》，責令相關企業保持生產，是保障食品供應安全的一部分。美國政府將為企業員工提供額外的保護設備和操作指南。

美國肉食供應巨擘泰森食品(Tyson Foods)早前表示，肉食供應鏈面臨嚴重供應不足。