熱門：

今日 10:50 國際財經

特朗普下令肉類加工廠維持生產

放大圖片

新型冠狀病毒疫情在美國未見消散跡象，但美國總統特朗普簽署行政令，要求肉類加工廠在疫情期間維持生產。

新冠病毒疫情目前已迫使美國肉類加工廠關閉，特朗普表示，停產對於全國肉類和家禽供應鏈的繼續運轉構成威脅，並在國家緊急狀態期間破壞重要的基礎設施。

他周二動用《國防生產法》，責令相關企業保持生產，是保障食品供應安全的一部分。美國政府將為企業員工提供額外的保護設備和操作指南。

美國肉食供應巨擘泰森食品(Tyson Foods)早前表示，肉食供應鏈面臨嚴重供應不足。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

    You are currently at: www.hkej.com
    Skip This Ads