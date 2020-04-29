國際財經

英國零售業聯盟(BRC)數據顯示，為試圖脫手因新冠疫情而難以出售的庫存，英國零售商4月對非食品類產品售價按年下跌3.7%，調降幅度創至少2006年開始調查以來最大。

至於銷售則創2008年12月以來最大跌幅，這表明為減緩新冠疫情蔓延而實施的非必需品商店關閉，對零售業造成的衝擊。

BRC補充，服裝、鞋類和家具的折扣幅度最大。相比而言，4月食品價格通脹從3月的1.1%升至1.8%，創2019年6月來最高，因超市取消促銷活動以減少供應短缺。整體零售價格下降1.7%，創2017年1月來最大降幅。