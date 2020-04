國際財經 香港財經 中國財經

Alphabet首季收入勝預期 市後股價回升



谷歌母企Alphabet公布,首季收入升13%至411.6億美元,勝預期;期內盈利按年升2.2%,但去年同期由於受歐盟罰款影響,盈利基數較低;每股盈利遜預期。

白宮顧問:新冠病毒治療若無效 美國或面臨摔倒



美國新冠肺炎確診個案近日破100萬宗,白宮健康顧問警告稱,若未能及時找到有效療法,國家「或面臨摔倒」(could be in for a bad fall)的局面。

京東據報在港提交上市申請 料集資逾265億



外電消息稱,京東(JD.com)在港提交上市申請,發售最多約5%股份,預計最早6月掛牌。

道指收市反覆偏軟 科技及藥業股拖累



歐美陸續重啟經濟活動,加上部分企業出爐首季業績勝預期,帶動美股道指周二早段上揚378點;惟科技股及藥業股回落拖累下,道指一度轉跌102點,收市仍跌32點或0.13%。標指挫0.52%,納指回落1.40%。Facebook和Alphabet分別跌2.45%和3.01%;藥廠默克(Merck)股價插水3.33%。

外圍焦點簡訊

■ 會議局4月美國消費信心指數滑到2014年以來新低86.9,遜預測。勞工部3月預估商品貿赤擴大至642億美元,進口按月跌2.4%,出口跌6.7%。

■ 默克料今年收入減少21億美元,降盈利預測並停回購計劃。

■ 輝瑞(Pfizer)首季利潤按年跌12%。每股經調整盈利勝預測。總收入按年跌8.3%。

■ AMD首季賺1.62億美元,每股經調整盈利符預期;收入升41%至17.9億美元,略多過預測。集團降今年收入預測升幅區間至20%至30%。

■ 福特汽車首季轉虧20億美元,第二季稅前虧損料達50億美元。

■ Caterpillar首季利潤按年跌42%,勝估計;收入挫21%遜預期。

■ 美滙尾段跌0.07%,失守100;兌日圓回吐0.37%。英鎊及歐羅偏軟。

■ 紐約期金收報每盎斯1722.2美元,跌0.09%,盤中低見1704.1。

■ 紐約期油收市挫3.4%;布蘭特期油曾滑6.34%,收市倒升2.4%。

■ 英國股市收市升1.91%,德股揚1.27%,法股漲1.43%。

■ 英航計劃裁員最多1.2萬人,警告業務須時數年復甦。

建行首季盈利增5%



建行(00939)首季溢利按年增長5.12%;利息淨收入升6.74%;不良貸款率1.42%,與上年末持平。

本地焦點簡訊

■ 夜市期指收報24549點,較昨日恒指收市低水27點。

■ ADR港股比例指數報24474點,較港低101點。

■ 旺角豉油街與上海街住宅地以4.6718億元批出。

■ 會德豐(00020)料首季虧損約60億元。

■ 郵儲銀行(01658)首季溢利按年增8.5%,截至3月底不良貸款率0.86%。

■ 光大銀行(06818)首季溢利按年增11.28%。

■ 中信証券(06030)首季盈利按年跌4.28%。

■ 海通證券(06837)首季盈利按年挫39.45%。

■ 招商證券(06099)首季盈利按年跌15.49%。

■ 光大證券(06178)首季盈利按年跌16.2%。不良貸款率1.55%,比上年末降0.01個百分點。

■ 山東黃金(01787)首季盈利按年增57.94%。

■ 上石化(00338)首季按年轉虧12.02億人民幣。

■ 鞍鋼(00347)首季盈利按年減少29.98%。

■ 馬鋼(00323)首季盈利按年增3.51倍。

■ 中冶(01618)首季盈利按年增7.09%。

■ 北辰(00588)首季盈利挫75.95%。

■ 海信家電(00921)首季盈利按年跌89.67%。

■ 比亞迪(01211)首季盈利按年跌84.98%。比亞迪電子(00285)首季盈利增69.44%。

■ 361度(01361):以特別股息1.5仙,代替去年末期息1.5仙。

■ 保利協鑫能源(03800)以每股0.209元配股,佔擴後股本約6.15%,集資約2.72億元。