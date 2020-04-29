國際財經

美國媒體CNBC對經濟師的調查顯示，大部分受訪者認為，直至2022年第二季經濟完全復甦前，美國國會與聯儲局需要推出更多刺激經濟措施。

聯儲局早前推出無限量購買國庫券及按揭資產後，其資產負債表規模已經升至6.45萬億美元的紀錄高位，但36個的受訪經濟師，對聯儲局本季末的資產負債表平均預期是9.8萬億美元；另外，經濟師預期，國會繼推出2.5萬億美元刺激經濟計劃後，還需增加有關資金，預期平均增幅為2萬億美元。單以上述兩項數字計算，新增的刺激經濟計劃規模，可能超過5萬億美元(39萬億港元)。