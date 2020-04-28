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UPS首季盈利遜預期 降資本開支

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速遞公司聯合包裹(UPS)公布，首季利潤按年跌13%至9.65億美元；每股經調整盈利為1.15美元，低於市場預期的1.24美元；收入升5.1%至180.4億美元，優於預期的172.7億美元。

消息公布後，UPS周二開市前股價下滑2.5%，收市續挫5.97%。

集團表示，美國本土貨運收入升9.3%，國際貨運收入跌2.2%。該公司沒有公布全年業績預測，但表示將因新冠肺炎疫情面對嚴峻的經營困境；另外，全年資本開支為10億美元，低於原先公布數字。

同時，UPS暫停股份回購安排。

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