國際財經

美國及歐洲陸續重啟經濟活動，加上部分企業出爐首季業績較預期好，帶動美股周二早段步入五連升勢頭，道指最多上揚378點，全日高見24512點；惟在科技股及藥業股回落拖累下，升幅很快就被蒸發，一度轉跌102點，低見24031點。

美滙疲弱，紐約期金三連跌，國際油價個別發展，紐約期油亞洲時段曾再瀉21%，美市收窄跌幅，收市只挫逾3%。

道指高開223點後升幅短暫擴大，其後回軟，收市倒跌32點或0.13%，報24101點，扭轉過去四個交易日連升局面。標指先升後挫0.52%，收報2863點。納指回落1.40%，收報8607點。

Alphabet業績前股價挫3%

道指成分股3M上季業績勝預測，股價漲2.58%，標指工業股抽高1.84%，金融股升0.91%；惟科技重磅股在公布業績前走軟，Facebook、Google母公司Alphabet分別跌2.45%和3.01%，亞馬遜和Netflix挫2.61%和4.16%，拖累美股回調。微軟都倒退2.44%，蘋果和英特爾分別滑落1.62%和1.21%。

藥廠默克(Merck)預期全年收入減少21億美元，調低全年盈利預測並停止股份回購計劃，股價插水3.33%，為表現最差的道指成分股；同業輝瑞(Pfizer)首季盈利按年跌12%，總收入下挫8.3%，集團預料次季收入續受壓，股價回落1.10%。

美國阿拉斯加、佐治亞、南卡羅來納、田納西及其他州份局部重啟經濟，分析認為，受惠首輪避疫措施鬆綁的消費企業，將獲投資者追捧。另外，市場憧憬聯儲局周三議息會議和歐洲央行周四議息之後會有新刺激經濟措施出籠。

歐洲股市持續報捷，英股升1.91%表現較佳，德股上揚1.27%，法股漲1.43%。

美滙指數尾段續跌0.07%，失守100，報99.97，美元兌日圓跌0.37%，每美元兌106.86日圓。英國與歐洲主要國家傳出計劃逐步放寬防疫限制，英鎊先升後跌0.03%，兌1.2425美元；歐羅輕微回吐0.08%，兌1.0821美元。

紐約6月期金價格三連跌，收市報每盎斯1722.2美元，微跌0.09%；盤中曾低見1704.1美元。

美重啟經濟 紐油跌幅收窄

國際油價反覆，紐約期油在美市收市下挫3.4%，每桶報12.34美元；布蘭特期油曾下滑6.34%，收市倒升2.4%，每桶報20.46美元。美國重啟經濟的消息抵消全球儲油空間不足的部分憂慮，令亞洲時段插水超過兩成的紐約期油，在美市跌幅大為收窄。

美國勞工部公布，3月預估的商品貿易赤字從2月的599億美元擴大至642億美元，期間，進口按月跌2.4%至1918.66億美元，出口按月跌6.7%，至1276.47億美元。會議局同日公布4月消費信心下滑到2014年以來新低的86.9，低於預測的87。

標普及CoreLogic CS編制的二十大城市樓價指數2月按年升3.47%，高過預測的3.19%，以及1月修訂後的3.12%升幅。