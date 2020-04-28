國際財經

美國藥廠輝瑞(Pfizer)公布，首季利潤按年跌12%至34億美元。每股經調整盈利為80美仙，優於分析員預測的71美仙；總收入按年跌8.3%至120.3億美元。

輝瑞維持全年每股盈利預測不變，仍然維持在2.82至2.92美元，收入介乎485億至505億美元。集團財務總監Frank D'Amelio預期，民眾因新冠肺炎疫情而減少求醫，預料導致集團第二季收入下滑。但他表示，截至3月底止的手頭現金充足，能應對疫情的負面打擊，相信銷售會在7月復甦。