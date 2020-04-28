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今日 10:45 國際財經

蘋果傳押後推5G iPhone 下半年訂單縮兩成

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受新型冠狀病毒疫情影響，全球手機需求減弱，蘋果公司據報決定將計劃於今年推出的5G版iPhone押後一個月上市，並且縮減下半年兩成iPhone訂單。

《華爾街日報》引述消息人士指出，蘋果正努力達成今年底前發布全新4款新型號iPhone手機的目標，其中包括5G版iPhone，並決定把其量產時間推遲約一個月。

消息又稱，蘋果計劃將下半年的iPhone產量，較原先的估算大幅削減約20%。

蘋果傳統在9月份推出全新iPhone手機，但在4月時突然推出廉價的iPhone SE手機。

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