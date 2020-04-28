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美國得州本周結束居家禁令 重啟經濟活動

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美國得克薩斯州長Greg Abbott宣布，本周開始放寬應對新冠肺炎疫情的居家禁令措施，部分行業重新恢復運作。

Abbott表示，得州確診人數過去17天持續減少，反映抗疫措施奏效，疫情受控，現時是適當時間放寬部分措施。

根據Abbott最新決定，得州的居家禁令在4月30日屆滿，包括餐廳、零售店與酒吧在內的商戶，可於5月1日恢復運作，屬於首階段重啟經濟行動。不過，這些零售店只可以使用25%樓面營運。

同時，健康護理專業人士、博物館與圖書館也可於5月初重開。

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