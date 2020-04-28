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今日 05:49 國際財經

多國放寬防疫 避險意慾減弱拖累美滙

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多個國家公布放寬新冠肺炎防疫封鎖措施後，市場對經濟前景的情緒轉趨樂觀，避險意慾減弱，美元滙價周一偏軟，ICE美滙指數尾段跌0.19%至100.05。

歐羅一度升至1.0861美元，其後升幅收窄，尾段升0.07%報1.0828美元。評級機構標普上周五維持意大利主權評級為BBB不變，消息有利歐羅滙價。

美元跌至107日圓後反彈，尾段報107.25，跌0.23%。日本央行較早時公布，延長抗疫紓困措施。

澳洲兩省將放寬防疫措施，澳元兌美元升1.21%，64.65美仙。

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