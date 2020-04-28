國際財經

環球疫情有緩和跡象，歐美逐步解封、重啟經濟，美國阿拉斯加、佐治亞、南卡羅來納、田納西和得州等允許餐館和其他場所恢復營業。在歐洲，西班牙、法國和意大利也放寬限制，加上日本央行加碼寬鬆，刺激全球股市周一上揚，道指曾飆432點，全日高位觸及24207點。紐約6月期油因基金轉倉而曾重挫近30%，也無礙美股升勢。市場風險胃納增加，美元和金價回落。

道指高開90點後，愈升愈有，尾段加速向上，仍企穩24000點，此前道指已連漲3天。道指收市升358點或1.51%，報24133點。標指及納指分別有1.47%及1.11%進賬，收報2878點和8730點。

受惠經濟重開的公司股價表現最凌厲，美高梅度假村(MGM Resorts)和郵輪集團嘉年華(Carnival)皆漲約9%；主要零售商Gap和Kohl's則分別上揚12.9%和17.7%。迪士尼抽高4.81%，為表現最強的道指成分股。傳統工業股表現不俗，3M抽升4.52%，陶氏(DOW)都回升3.99%。銀行股也有進賬，摩根大通攀升4.31%，高盛上揚3.69%。

聯儲局將於周二與周三舉行議息會議，市場預期聯儲局官員在會上仍會討論更多救市措施，投資者也希望了解當局對經濟前景的看法。

歐洲Stoxx 600指數升1.77%，其中銀行股揚3.2%，帶領所有板塊向上。三大股市中德股最強，勁升3.13%，英股和法股分別升1.64%及2.55%。

日本央行宣布增加購買公司債和商業票據，並且無限買國債，刺激日股高收2.71%，其他亞股也受惠，MSCI亞太指數(不計日本)升1.81%。

庫欣僅剩2500萬桶空間

避險情緒回落，資金流出美國國庫券市場，債券價格回落而孳息率相應回升，10年期債息尾段反彈5.1個基點，報0.657厘。

美元和金價回軟。美滙指數尾段跌0.32%，報100.06；美元兌日圓也跌0.21%，報107.26日圓，兌歐羅跌0.05%，報1.0828美元。英鎊升0.53%，報1.2430美元。紐約6月期金收市滑落0.7%，每盎斯報1723.8美元。

投資者擔心石油儲存空間將耗盡，紐約6月期油急瀉，一度挫29.87%，低見每桶11.88美元，收市續跌24.56%，每桶報12.78美元；布蘭特期油跌幅溫和得多，收市下滑6.76%，報19.99美元。紐期7月和8月合約分別跌逾14%和9%，反映投資者不認為油市可在未來幾個月復甦。

紐約期油跌勢一直比布蘭特嚴重，因紐期交割地俄克拉何馬州的庫欣(Cushing)儲存空間所剩無幾。庫欣是美國戰略石油儲備設施，也是全美最大的儲存地點，最新數據顯示，過去一周，其儲存量增加了大概10%，至5970萬桶，只剩大約2500萬桶的儲存空間。