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今日 03:51 國際財經

歐盟擬放寬銀行資本要求

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路透報道，因應新冠肺炎疫情，歐盟準備放寬銀行資本比率的計算方式，以使區內銀行有更多股本，向企業提供借貸，協助商界應對疫情挑戰。

根據報道，歐盟委員會負責歐羅區事務和社會事務的副主席東布羅夫斯基斯(Valdis Dombrovskis)將於周二公布有關修訂。

報道引述消息人士稱，歐盟有關修訂與美國聯儲局早前修改銀行資本要求相若，將銀行持有的政府債券撇除在資本要求計算範疇外，並且放寬界定違約貸款的準備金條款，銀行因此將有較佳的資本，為商業客戶提供貸款。

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